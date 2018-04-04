Geleceğin futbolcuları yetişiyor

ALANYA'DA futbol altyapısının çalışmaları aralıksız sürüyor. Alanya Belediyespor ve Kestelspor minikleri de, haftalık antrenmanlarının yanısıra çekişmeli maçlarla geleceğe hazırlanıyorlar. Alanya Belediyespor ve Kestelspor minik takımları arasında oynanan mücadeleyi, Mehmet Kılıç yönetimindeki Alanya Belediyespor 4-1 kazandı. Kısa süre içerisinde emekliye ayrılacak olan altyapı hocası Mehmet Kılıç, futbolcularıyla vedalaştı.

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