'Geçmiş olsun' ziyareti

AYTEMİZ Alanyaspor'un eski başkanlarından olan Hasan Hacıince, geçtiğimiz hafta burnundan ameliyat olan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Hacıince, cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı için de başarı diledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.