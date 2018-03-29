'Geçmiş olsun' ziyareti

AYTEMİZ Alanyaspor'un eski başkanlarından olan Hasan Hacıince, geçtiğimiz hafta burnundan ameliyat olan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Hacıince, cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı için de başarı diledi.