'Geçmiş olsun' dediler

TAV Alanya Gazipaşa Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Gazipaşa Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Kamil Cıngıl, Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız ile Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Leman Aksoy, burun deviasyon ameliyatı olan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler. Cengiz Aşıklı, başkan Çavuşoğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunarak sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi. Aytemiz Alanyaspor hakkında da görüş alışverişi yaptıklarını belirten Aşıklı, "Başkan Çavuşoğlu'na hem geçmiş olsun dedik, hem de gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında başarı diledik" dedi. Başkan Çavuşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.