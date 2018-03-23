'Geçmiş olsun' dediler

TAV Alanya Gazipaşa Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Gazipaşa Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Kamil Cıngıl, Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız ile Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Leman Aksoy, burun deviasyon ameliyatı olan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler. Cengiz Aşıklı, başkan Çavuşoğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunarak sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi. Aytemiz Alanyaspor hakkında da görüş alışverişi yaptıklarını belirten Aşıklı, "Başkan Çavuşoğlu'na hem geçmiş olsun dedik, hem de gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında başarı diledik" dedi. Başkan Çavuşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.