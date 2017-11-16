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Gece yarısı bombası! Sponsor bulundu, Arda dönüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, dün gece yedikleri yemekte Arda Turan'ın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Gece yarısı bombası! Sponsor bulundu, Arda dönüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, dün gece yedikleri yemekte Arda Turan'ın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı

16 Kasım 2017 Perşembe 08:32
Gece yarısı bombası! Sponsor bulundu, Arda dönüyor
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GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur,  Bebek'te bir araya geldi. 20:30'da başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren yemekte  Arda Turan transferi konusunda her iki taraf da büyük yol kat etti.

Galatasaray Yönetimi, sponsor desteğini aldıktan sonra gözünü  Barcelona Kulübü ile yapacağı görüşmeye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, elde edilen maddi kaynak ile  Arda Turan'ı kadroya katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yetkililerin  Barcelona Kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.

NEF, GALATASARAY'IN SPONSORU

Galatasaray ve NEF arasındaki forma sponsorluğu anlaşması 10 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. Her iki taraf yapılan anlaşma çerçevesinde 1+1+1 sezon opsiyonlu olarak Süper Lig,  Türkiye Kupası, Süper Kupa ve  Türkiye'de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacak göğüs reklamı konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranGalatasaray
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