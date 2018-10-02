'Gece idmanı istemiyoruz'

PROGRAMDA takımın sorunlarına ve saha problemine değinildi. Başkan Özlem Ayvalı, bu sezon 3. Lig'e katılmak için başvuru yaptıklarını ve bu yıl Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele etmek istediklerini söyledi. Ayvalı, "Ligde bazı emsal kararlar bulunuyor. Federasyonun başvurumuzu onaylayacağına inanıyoruz" dedi. Programa katılan antrenörler de, değerlendirmeler sonucunda çok önemli yetenekleri milli takıma kazandırmak istediklerini söylediler. Takım oyuncularından olan Merve Çay ise hedeflerinin bir üst lig olduğunu ve bunu başaracak güçte olduklarını ifade etti. Bayan takım oyuncularından 14 yaşındaki Betül Güngör ise hedefinin milli takım olduğunu ve idolünün de Paris St. German takımında oynayan Melike Pekel olduğunu söyledi. Programda bayan futbol takımının en büyük sorununun saha problemi olduğunu söyleyen Alanya Demirspor Başkanı Özlem Ayvalı, "İdman sahalarımız yetersiz. Bundan dolayı oyuncularımız idmanı geç saatlerde yapmak zorunda kalıyor. Eğitim alan oyuncularımız okuldan sonra gelmek zorunda kalıyor ve bazı ailelerimiz de akşam idmanına çocuklarını göndermiyor. Gece idman yaptırmak istemiyoruz. Saha konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.