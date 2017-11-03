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Gazişehir Gaziantep seriyi sürdürüyor

TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Grandmedical Manisaspor'u 2-0 yendi

Gazişehir Gaziantep seriyi sürdürüyor

TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Grandmedical Manisaspor'u 2-0 yendi

03 Kasım 2017 Cuma 20:30
Gazişehir Gaziantep seriyi sürdürüyor
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TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gazişehir  Gaziantep, sahasında Grandmedical Manisaspor'u 2-0 yendi.
 
Bu arada karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.
 
Stat: Gaziantep
 
Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki
 
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Sinan Osmanoğlu, Ahmet  Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Muhammet Reis (Dk. 61 Kabasele), Murat  Ceylan, Zec, Okan Derici (Dk. 66 Mustafa Sami Can Keskin), Webo (Dk. 90 Özgür Can  Özcan)
 
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Sebaihi, İsmail  Haktan Odabaşı (Dk. 66 Metin Yüksel), Ndong, Abdulkadir Korkut, Atiemwen, Dimov,  Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı (Dk. 76 Fahri Akyol), Perovic
 
Goller: Dk. 51 Gökhan Alsan, Dk. 77 Kabasele (Gazişehir Gaziantep)
 
Sarı kartlar: Dk. 12 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 41 Ahmet Kesim, Dk. 47  Murat Ceylan, Dk. 55 Okan Derici (Gazişehir Gaziantep), Dk. 61 Mustafa Sevgi, Dk.  85 Abdulkadir Korkut, Dk. 90 Metin Yüksel (Grandmedical Manisaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep
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