Gazipaşa'da bir ilk

ALANYA'NIN komşu ilçesi Gazipaşa'da kurulan Kahyalar Spor Kulübü Voleybol Takımı, bu yıl ilk kez mücadele ettiği bölgesel ligi 2. olarak tamamladı ve bir üst lige yükseldi. 2. Lig'e çıkmanın gururunu yaşayan Kahyalar Spor Kulübü'nün genç Başkanı Olgun Akın, şehir olarak ilk kez profesyonel bir ligde temsil edileceklerini söyledi. 2018 yılında kurulmalarına rağmen büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Akın, "2018 yılının son ayında kurduğumuz kulübü bir hafta içinde yoğun çabalarla bölgesel lige sokmayı başardık. Belki de, Türkiye'de ilk defa sporcuların destekleriyle bütçesi sıfır olarak bölgesel lig mücadelesi verdik. Grubumuzu 2. sırada tamamladık. 5 Temmuz'da Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 2. Lig davetiyesi aldık ve lige katılmaya hak kazandık. İlk yılımızda üstelik 7 ay içinde bunu başardık. Bu başarı Gazipaşa'nın spor tarihindeki en büyük başarıdır. İlk defa bir Gazipaşa temsilcisi profesyonel liglerde şehri temsil etme şansını elde etti. Antalya'da şu an mevcut iki kulüp sadece voleybolda profesyonel ligde mücadele ediyor. Birisi Antalyaspor, diğeri ise Alanya Belediyespor. Bu büyük camiaların ardından 3. takım olarak Gazipaşa'nın mücadele edecek olması onur verici bizler için. 3 bin nüfuslu küçük bir mahalle takımı olarak gözüküyor olabiliriz. Ancak biz bölgesel lige katılırken ismimizi Gazipaşa Kahyalar olarak tescil ettirip Gazipaşa adıyla mücadele ettik. Sırtımızda Gazipaşa ismini gururla temsil ettik. Biz sadece Kahyalar'ın değil, Antalya'nın en güzel ilçesi Gazipaşa'nın takımıyız. Başta belediyemizin olmak üzere iş insanlarımızın desteği ile daha üst liglere de tırmanabiliriz. Gazipaşa'nın buna gücünün olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Gazipaşa'nın futbola harcadığı paralar ortadayken ve küme düşmeyle sonuçlanmışken, voleybol takımının çok daha azına büyük başarılar elde edeceğine kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki hafta içi lige katılım ücretini yatırmak zorundayız. Üzülerek söylüyorum ki bunu başaramazsak 2. Lig hakkımızı kaybedeceğiz. Yarından (bugün) itibaren ilçemizin önde gelenleri ile görüşmeler yapıp bu ücretin bulunması için uğraşacağız. Ben kulüp başkanı olarak hiçbir beklenti içinde olmadan kulübün haklarını Gazipaşa Belediyespor'a devredebileceğimin sözünü veriyorum. Gazipaşa Belediyesi eğer 'Biz bunu başarırız' derse teslim etmeye hazırız. Tek gayemiz 2. Lig'de bu ilçenin temsil edilmesi. Hangi kulüp adı altında olursa olsun. Artık topun ilçe halkında olduğunu belirtmek isterim. Umarım bu hikaye yazılmaya devam eder" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 18:18