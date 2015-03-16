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Gazipaşa Belediye tam gaz! Milli sporcuya ulaşım desteği

Gazipaşa Belediyesi, milli sporcu Ahmet Aslan'ın ulaşım sponsoru oldu. Aslan bundan sonraki yarışlara Gazipaşa logolu formasıyla katılacak.

Gazipaşa Belediye tam gaz! Milli sporcuya ulaşım desteği

Gazipaşa Belediyesi, milli sporcu Ahmet Aslan'ın ulaşım sponsoru oldu. Aslan bundan sonraki yarışlara Gazipaşa logolu formasıyla katılacak.

16 Mart 2015 Pazartesi 10:31
Gazipaşa Belediye tam gaz! Milli sporcuya ulaşım desteği
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GAZİPAŞA Belediyesi, milli sporcu Ahmet Aslan'ın ulaşım sponsoru oldu. Aslan bundan sonraki yarışlara Gazipaşa logolu formasıyla katılacak. Dağ Koşusu dalında 6 kez Avrupa Şampiyonluğu, 2 kez Dünya Grand Prix Şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği bulunan, ayrıca Norveç'te yapılan Storehesten Opp Yarışı'nda 1'inci olan Gazipaşalı milli atlet Ahmet Aslan, memleketinde ziyaretlerde bulundu. Aslan yurtdışında ve yurtiçindeki yarışlarda Gazipaşa'yı tanıtmak istediğini söyledi. Aslan'a, Gazipaşa Belediyesi olumlu yanıt verdi. Milli atlet Ahmet Aslan, Gazipaşa Belediyesi'nin ulaşım sponsoru olmasının ardından artık Gazipaşa Belediyesi logolu formasıyla mücadele edecek.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:40
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Dağ KoşucusuAhmet AslanGazipaşa BelediyesiSporcuMilliMilli SporcuUlaşım
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