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Gaziantepspor kapanıyor!

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen bu sezon da TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor, faaliyetlerine son verme kararı aldı. Resmi siteden zehir zemberek bir açıklama yapıldı

Gaziantepspor kapanıyor!

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen bu sezon da TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor, faaliyetlerine son verme kararı aldı. Resmi siteden zehir zemberek bir açıklama yapıldı

31 Aralık 2017 Pazar 15:26
Gaziantepspor kapanıyor!
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GAZİANTEP Kulübü'nün resmi internet sitesinden şok bir açıklama geldi ve kulübün kısa süre içerisinde faaliyetlerine son vereceği yazıldı. 

İşte Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

Gaziantepspor''SUZ Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

Tam 49 Yıl önce dönemin Belediye Başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üye ile 24 Nisan 1969 yılında kuruldu GAZİANTEPSPOR.

Dünya'da örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunmasında can pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6317 şehidin anısına matem rengi olan Siyah ve Şehitlerimizin kanını simgeleyen Kırmızı benimsenerek, renkleri Kırmızı-Siyah oldu bu koca çınarın.
Gaziantepspor sadece Türkiye genelinde Gaziantep Şehrinin tanıtımını yapmadı, Dünya genelinde tanıtımına önemli bir katkı sağlamıştır. Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına bunca katkı sağlayan, Türk futboluna kazandırdığı futbolcular ile sporseverlerin gönlünde ve Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan, böylesine büyük işler başaran bir futbol takımının yok olmasına göz yumulmaktadır.

Bizler Gaziantepspor Başkanı, Yönetimi, Futbolcuları ve Personeli olarak, yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza, mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Ne Bakanları, Ne Valisi, Ne Belediye Başkanları, Ne Milletvekilleri, Ne Sanayici, Ne Esnafı, Nede bu şehirde yaşayan insanlarımız maçlarımıza gelerek sahip çıktı bizlere. En çok da buna üzüldük! Bizler 16-17-18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm GAZİANTEP HALKINDAN ÖZÜR dileriz. Direndik ama kazanamadık! Yüreğimizi ortaya koyduk! Ama olmadı. Ne yaptıysak sahip çıkılmadı biz gençlere. Bizlere sahip çıkmaya gücü yetmedi marka şehrimiz Gaziantep’in.

Kazanan çoktur, tarihin yazamayacağı kadar çok. Ama “direnmek”, herkesin harcı değildir. Kazanmak için güçlü olmak yetebilir; ama direnmek çok daha fazlasını ister. Direnmek, yürek ister, sabır ister ve en önemlisi haklı olmayı gerektirir. Bu yüzden tarih, güçlüyü ve kazananı değil; direneni yazar.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor Kapanıyor
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