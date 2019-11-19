Gaziantep mesaisi
Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü
ANTALYASPOR, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kırmızı beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Stjepan Tomas eşliğinde sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana U19 takımında forma giyen Mikail Başar da katıldı. Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo ise takımdan ayrı koşu yaptı. Kırmızı beyazlılar daha sonra performans antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırıp pas organizasyon çalışması yaptırdı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
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