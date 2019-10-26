Gaziantep - Alanyaspor maçında ilk 11'ler açıklandı
Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadele saat 17.30'da başlayacak
SPOR 26.10.2019, 00:02 26.10.2019, 17:04
MAÇIN başlamasına bir saatten kısa süre kalırken, takımların ilk 11’leri açıklandı.
GAZİANTEP FK
Günay, Djilobodji, Toşca, Junior, Pawlowski, Chibsah, Oğuz, Kenan, Morais Junior, Twumasi, Kana Bıyık
AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona, Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
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