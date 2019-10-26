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Gaziantep - Alanyaspor maçında ilk 11'ler açıklandı

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadele saat 17.30'da başlayacak

SPOR 26.10.2019, 00:02 26.10.2019, 17:04
Gaziantep - Alanyaspor maçında ilk 11'ler açıklandı
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MAÇIN başlamasına bir saatten kısa süre kalırken, takımların ilk 11’leri açıklandı.

GAZİANTEP FK 

Günay, Djilobodji, Toşca, Junior, Pawlowski, Chibsah, Oğuz, Kenan, Morais Junior, Twumasi, Kana Bıyık
 

AYTEMİZ ALANYASPOR 

Marafona, Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse 

#Gaziantep #Alanyaspor #süper lig #Aytemiz Alanyaspor
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