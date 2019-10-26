Gaziantep - Alanyaspor maçı bugün
Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadele saat 17.30'da başlayacak
SÜPER Lig'in 17 puanlı lideri Aytemiz Alanyaspor, bugün 3 maçtır galibiyete hasret kalan 11 puanlı Gaziantep'e konuk oluyor. Gaziantep Kalyoncu Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan turuncu yeşilliler, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Alanyaspor'da sakatlıkları devam eden Lokman Gör ve Juanfran bu mücadelede sahaya çıkamayacak. Welinton ve Papiss Cisse ise kart sınırında bulunan isimler. Ev sahibi Gaziantep'te ise sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik'in kadroda yer alamayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında, golcü oyuncu Kayode ve Güray Vural ise kart cezaları nedeniyle sahada olamayacaklar. Sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Morais'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.
'3 PUAN İSTİYORUZ'
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu Gaziantep maçı öncesi iddialı konuştu. Deplasmanda oynayacakları maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, zor bir karşılaşma olacağını aktardı. Bulut, "Gaziantep belki sezona iyi başlayamadı ama ondan sonraki süreçte iyi sonuçlar elde etti. Gaziantep iyi bir takım, onlar da kendi evlerinde puan almak isteyecekler. Oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek ve bu hafta da puan almak istiyoruz" diye konuştu.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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