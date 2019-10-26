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Gaziantep-Alanyaspor: Kadroda sürpriz isim!

Süper Lig'de bugün saat 17.30'da Gaziantep'e deplasmanda konuk olan Aytemiz Alanyaspor'un kadrosundaki sürpriz isim dikkat çekti

SPOR 26.10.2019, 17:21 26.10.2019, 17:30
Gaziantep-Alanyaspor: Kadroda sürpriz isim!
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AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep karşısında takımının ideal kadrosu dışında yeni bir isme görev verdi. Bulut, savunmanın solunda Nsakala yenine Kaan Kanak'ı sahaya sürdü. Eşi ameliyat olduğu için 2 gün önce özel izin alarak Fransa'ya gittiği öğrenilen Nsakala'nın, kampa dün gece katıldığı ve bu yüzden bugünkü mücadeleye yedek soyunduğu belirtildi.

#Alanyaspor #Gaziantep
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