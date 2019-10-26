Gaziantep-Alanyaspor: Kadroda sürpriz isim!

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep karşısında takımının ideal kadrosu dışında yeni bir isme görev verdi. Bulut, savunmanın solunda Nsakala yenine Kaan Kanak'ı sahaya sürdü. Eşi ameliyat olduğu için 2 gün önce özel izin alarak Fransa'ya gittiği öğrenilen Nsakala'nın, kampa dün gece katıldığı ve bu yüzden bugünkü mücadeleye yedek soyunduğu belirtildi.