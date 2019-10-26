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Gaziantep-Alanyaspor: Deplasmanda hakeme takıldık 1-1 

Süper Lig'de bugün Gaziantep'in konuğu olan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelede uzatma dakikalarında yıkıldı. 90+2'de gelen gole engel olamayan turuncu yeşilliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

SPOR 26.10.2019, 19:35 26.10.2019, 19:53
Gaziantep-Alanyaspor: Deplasmanda hakeme takıldık 1-1 
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Gaziantep-Alanyaspor: Deplasmanda hakeme takıldık 1-1 
Gaziantep-Alanyaspor: Deplasmanda hakeme takıldık 1-1 

LİDER Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep deplasmanında beraberlikle yetindi. Zorlu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan temsilcimiz, aradığı golü 33. dakikada golcü yıldızı Cisse ile buldu. Rakip savunmanın hatasında topu önünde bulan Fernandes beklemeden Cisse'ye aktardı. Gelen bu fırsatı geri çevirmeyen Cisse, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda soyunma odasına skor üstünlüğü ile giden turuncu yeşilliler, ikinci yarıda da dengeli oyununu sürdürdü. Mücadelenin 90. dakikasına kadar skoru korumayı başaran Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, 90+2'de Kana-Bıyık'ın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında Junior Morais ceza sahası dışında yerde kalınca hakem faul kararı verdi. Alanyasporlu futbolcular Morais'in kendini yere attığı konusunda itiraz etseler de sonuç değişmedi. Twumasi'nin ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Kana-Bıyık, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Uzatma dakikalarında gelen bu golle Aytemiz Alanyaspor galibiyeti kaçırdı ve haftayı 1 puanla kapattı.

#süper lig #Aytemiz Alanyaspor #Gaziantep
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