Gaziantep 1 - 1 Alanyaspor maçı- Canlı anlatım (26.10.2019)

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Gaziantep FK: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

90' Sarı Kart (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Yacine Bammou hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

90' Sarı Kart (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan, sarı kart görüyor.

90' İsabetsiz Orta (Aytemiz Alanyaspor) Ceyhun Gülselam rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

90' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

90' Faul (Gaziantep FK) Giorgos Tzavellas, korner bayrağına yakın bir noktada Souleymane Diarra tarafından faule maruz kalıyor.

90' Asist (Gaziantep FK) Patrick Twumasi, gol pasını veren isim.

90+1' Gaziantep, Kana-Bıyık'ın golüyle eşitliği yakaladı 1-1.

90' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Junior Morais.

88' İsabetli Şut (Gaziantep FK) Patrick Twumasi, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

88' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Patrick Twumasi ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

87' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Papy Djilobodji, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Giorgos Tzavellas tarafından faule maruz kalıyor.

86' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Junior Morais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

85' Sarı Kart (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Jefferson Nogueira hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

84' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Steven Caulker.

84' Faul (Gaziantep FK) Mehmet Erdem Uğurlu ile Yacine Bammou arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mehmet Erdem Uğurlu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

83' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Souleymane Diarra geçiyor.

83' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Yacine Bammou ile Souleymane Diarra arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Yacine Bammou. Yarı alanın ortalarından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

83' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

82' Faul (Gaziantep FK) Orta saha çizgisine yakın bir noktada Manolis Siopis, Souleymane Diarra tarafından faule maruz kalıyor.

81' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Mehmet Erdem Uğurlu geçiyor.

81' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Yacine Bammou faul yapıyor. Ceza sahasının çaprazında faul yapılan oyuncu Mehmet Erdem Uğurlu.

80' Oyuna Girme (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Junior Fernandes oyundan çıkarken Steven Caulker oyuna giren isim.

80' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Souleymane Diarra ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

80' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Musa Çağıran faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Souleymane Diarra.

79' Ofsayt (Aytemiz Alanyaspor) Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Papiss Cisse için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

79' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marafona.

78' Faul (Gaziantep FK) Manolis Siopis, Mehmet Erdem Uğurlu tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

78' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Patrick Twumasi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

78' Korner (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Patrick Twumasi ile köşe vuruşu kullanıyor.

78' Oyuna Girme (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Bartlomiej Pawlowski oyundan çıkarken Mehmet Erdem Uğurlu oyuna giren isim.

76' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jefferson Nogueira ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

76' Korner (Gaziantep FK) Jefferson Nogueira ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

74' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Junior Fernandes tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

74' Direkten Döndü (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

73' Oyuna Girme (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Anastasios Bakasetas oyundan çıkarken Yacine Bammou oyuna giren isim.

73' Tehlikeli Hareket (Gaziantep FK) Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Papy Djilobodji tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

72' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

70' İsabetsiz Şut (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Jean-Armel Kana-Biyik tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

70' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Junior Morais sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

70' Korner (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Junior Morais ile köşe vuruşu kullanıyor.

69' Engellenen Şut (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımı Jefferson Nogueira ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Jefferson Nogueira tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

69' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Oğuz Ceylan ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

69' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Orta saha çizgisine yakın bir noktada Oğuz Ceylan, Papiss Cisse tarafından faule maruz kalıyor.

69' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jefferson Nogueira ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

68' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Morais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

68' Korner (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Junior Morais ile köşe vuruşu kullanıyor.

67' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ çaprazdan Junior Morais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

67' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Morais geçiyor.

66' Sarı Kart (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Kaan Kanak hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66' Elle Oynama (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Kaan Kanak taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyo

64' Oyuna Girme (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Efecan Karaca çıkıyor ve yerine Musa Çağıran oyuna giriyor.

63' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ çaprazdan Jefferson Nogueira ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

62' Ofsayt (Aytemiz Alanyaspor)Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Papiss Cisse

60' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

60' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

60' Oyuna Girme (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Kenan Özer oyundan çıkarken Souleymane Diarra oyuna giren isim.

59' Faul (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Jefferson Nogueira faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Manolis Siopis.

59' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Marafona kullanacak.

57' Elle Oynama (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Kenan Özer taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.

55' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

54' Faul (Gaziantep FK) Giorgos Tzavellas, Patrick Twumasi tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

53' İsabetsiz Şut (Gaziantep FK) Patrick Twumasi sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

53' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Patrick Twumasi.

53' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Welinton Silva ile Bartlomiej Pawlowski arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Welinton Silva. Ceza sahası sol çağrazından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

51' İsabetsiz Şut (Aytemiz Alanyaspor) Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Junior Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

49' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Patrick Twumasi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

49' Korner (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Patrick Twumasi ile köşe vuruşu kullanıyor.

49' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Twumasi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

49' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Twumasi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

49' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Twumasi geçiyor.

48' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Jean-Armel Kana-Biyik , Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.

48' Korner (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Patrick Twumasi ile köşe vuruşu kullanıyor.

46' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

46' Faul (Gaziantep FK) Onur Bulut, Junior Morais tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

2.Yarı Başladı [0-1] Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

1. Yarı Tamamlandı [0-1] Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

45' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marafona.

45' Faul (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Raman Chibsah faul yapıyor.

45' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Patrick Twumasi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45' Korner (Gaziantep FK) Patrick Twumasi ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

45' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45' İsabetsiz Orta (Aytemiz Alanyaspor) Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Efecan Karaca ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

45' Sarı Kart (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Raman Chibsah hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45' Faul (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Raman Chibsah faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Anastasios Bakasetas.

42' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

41' Elle Oynama (Gaziantep FK) Hakem , Raman Chibsah tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

41' İsabetli Şut (Gaziantep FK) Junior Morais, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

41' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Kenan Özer sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

40' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Marafona kullanacak.

39' Faul (Gaziantep FK) Manolis Siopis, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Jefferson Nogueira tarafından faule maruz kalıyor.

37' Ofsayt (Gaziantep FK) Ceza saha içinde topla buluşan Bartlomiej Pawlowski için ofsayt bayrağı kalkıyor.

37' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Kenan Özer rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

36' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Patrick Twumasi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

35' Ofsayt (Gaziantep FK) Ceza sahasında Bartlomiej Pawlowski topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

35' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

33' Asist (Aytemiz Alanyaspor) Golün asistini yapan isim Junior Fernandes.

33' Gol [0-1] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Papiss Cisse takımını öne geçiren golü atıyor.

33' İsabetsiz Orta (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Ceyhun Gülselam sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jean-Armel Kana-Biyik.

30' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Papiss Cisse faul yapıyor. Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Raman Chibsah.

30' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

30' Faul (Gaziantep FK) Giorgos Tzavellas, orta saha çizgisine yakın bir noktada Jefferson Nogueira tarafından faule maruz kalıyor.

28' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

28' Faul (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında Patrick Twumasi orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

27' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Twumasi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Korner (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Patrick Twumasi ile köşe vuruşu kullanıyor.

27' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımından Bartlomiej Pawlowski sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26' İsabetsiz Orta (Gaziantep FK) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Twumasi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26' Korner (Gaziantep FK) Patrick Twumasi ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

25' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

25' Faul (Gaziantep FK) Kenan Özer ile Manolis Siopis arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kenan Özer. Yarı alanın ortalarından Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

24' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

24' Faul (Gaziantep FK) Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Papiss Cisse, Alin Tosca tarafından faulle durduruluyor.

22' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK, Jean-Armel Kana-Biyik ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Junior Fernandes faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Oğuz Ceylan.

20' Ofsayt (Gaziantep FK) Patrick Twumasi ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

18' İsabetsiz Şut (Aytemiz Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Ceyhun Gülselam, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

18' Korner (Aytemiz Alanyaspor) Onur Bulut ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

18' Engellenen Şut (Aytemiz Alanyaspor) Junior Fernandes altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

17' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Günay Güvenç.

16' Faul (Aytemiz Alanyaspor) Junior Morais, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.

16' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

15' Faul (Gaziantep FK) Bartlomiej Pawlowski - Giorgos Tzavellas mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

9' Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

9' Faul (Gaziantep FK) Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Kaan Kanak, Kenan Özer tarafından faulle durduruluyor.

6' Direkten Döndü (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

5' İsabetsiz Şut (Gaziantep FK)

1' Serbest Vuruş (Gaziantep FK) Gaziantep FK takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jefferson Nogueira.

1' Faul (Aytemiz Alanyaspor)Jefferson Nogueira, Onur Bulut tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

1'Maç Başladı İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK

Günay, Djilobodji, Toşca, Junior, Pawlowski, Chibsah, Oğuz, Kenan, Morais Junior, Twumasi, Kana Bıyık



AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona, Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse