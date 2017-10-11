Gazeteciye yumrukla başlayan süreç sonunu getirdi

İSPANYOL ekibi Barcelona'ya, Atletico Madrid'den transfer olan Arda Turan, çok değil sadece iki sezon önce tüm Türkiye'nin konuştuğu '1 numaralı sporcu'ydu. Barça'nın o dönem transfer yasağı sebebiyle sadece idman yaparak milli maçlarda forma giyen Arda, Euro 2016'ya gitmemizi sağlayan en önemli oyuncuların başındaydı. Ancak sonrasındaki prim mevzuları ve Fatih Terim'le yaşanan gerilim derken, ortalık hem Arda hem de Milli Takım için toz duman oldu. Arda ve arkadaşları kadro dışı bırakıldı, yıldız futbolcu hem sosyal medya hem de medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Barça'da bu sezon resmi maça bile çıkamayan ve gözden düşen Ay- Yıldızlılar'ın kaptanı, her hareketiyle sevilen değil, tepki çeken bir oyuncu haline geldi.
Kaptanın 5 aylık seyir defteri...
GAZETECİYE SALDIRDI
6 Haziran 2017
Kosova maçı öncesi gazeteci Bilal Meşe'ye uçakta saldırdı. Fatih Terim tarafından tam kadrodışı bırakılacakken özür bile dilemedi ve Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Olay gecesi de sosyal medyadan gece attığı mesajla kendisini savundu.
2 Ağustos 2017
Fatih Terim'in yerine Milli Takım'ın başına Mircea Lucescu getirildi ve Rumen hocanın ilk işi, ayağına kadar gittiği Arda'yı, tekrar Milli Takım'a dönmesi konusunda ikna etmekti.
TWITTER'DAN AÇIKLADI: MİLLİ TAKIMA DÖNDÜM
10 Ağustos 2017
Barcelona'da kadroya giremeyen Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Milli Takım'a geri döndüğünü resmen açıkladı.
2 Eylül 2017
Deplasmanda 2-0 kaybettiğimiz Ukrayna maçının ikinci yarısında yeniden A Milli Takım formasıyla sahne alan Arda, 1-0 kazandığımız Hırvatistan maçında ise ilk 11'de sahaya çıktı.
3-0 YENİKKEN MAÇTAN GÜLEREK ÇIKTI
6 Ekim 2017
İzlanda'ya 3-0 yenildiğimiz mücadele sonunda Arda, ikinci yarıda oyundan alındı ve yedek kulübesindeki yerine oturduğu sıradaki gülümsemesi kamuoyunun büyük tepkisini çekti.
9 Ekim 2017
Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maç öncesi sözde sakat olduğu için kadroya alınmayan Arda, Ampute Milli Takımımız'ın şampiyonluk başarısını Twitter'dan tebrik etti ama yıldız futbolcuya performansı sebebiyle bu paylaşımı üzerinden birçok olumsuz mesaj atıldı.
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