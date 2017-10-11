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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Gazeteciye yumrukla başlayan süreç sonunu getirdi

2 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu 1 numaralı sporcu olan Arda Turan, gazeteciye yumruk atması, Fatih Terim'le yaşadığı gerilim ve son maçtaki hareketiyle dibi gördü

Gazeteciye yumrukla başlayan süreç sonunu getirdi

2 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu 1 numaralı sporcu olan Arda Turan, gazeteciye yumruk atması, Fatih Terim'le yaşadığı gerilim ve son maçtaki hareketiyle dibi gördü

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:05
Gazeteciye yumrukla başlayan süreç sonunu getirdi
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İSPANYOL ekibi  Barcelona'ya,  Atletico Madrid'den transfer olan  Arda Turan, çok değil sadece iki sezon önce tüm  Türkiye'nin konuştuğu '1 numaralı sporcu'ydu. Barça'nın o dönem transfer yasağı sebebiyle sadece idman yaparak milli maçlarda forma giyen Arda, Euro 2016'ya gitmemizi sağlayan en önemli oyuncuların başındaydı. Ancak sonrasındaki prim mevzuları ve  Fatih Terim'le yaşanan gerilim derken, ortalık hem Arda hem de Milli Takım için toz duman oldu. Arda ve arkadaşları kadro dışı bırakıldı, yıldız futbolcu hem sosyal medya hem de medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Barça'da bu sezon resmi maça bile çıkamayan ve gözden düşen Ay- Yıldızlılar'ın kaptanı, her hareketiyle sevilen değil, tepki çeken bir oyuncu haline geldi.

Kaptanın 5 aylık seyir defteri...

GAZETECİYE SALDIRDI

6 Haziran 2017

Kosova maçı öncesi gazeteci Bilal Meşe'ye uçakta saldırdı.  Fatih Terim tarafından tam kadrodışı bırakılacakken özür bile dilemedi ve Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Olay gecesi de sosyal medyadan gece attığı mesajla kendisini savundu.

2 Ağustos 2017

Fatih Terim'in yerine Milli Takım'ın başına  Mircea Lucescu getirildi ve Rumen hocanın ilk işi, ayağına kadar gittiği Arda'yı, tekrar Milli Takım'a dönmesi konusunda ikna etmekti.

TWITTER'DAN AÇIKLADI: MİLLİ TAKIMA DÖNDÜM

10 Ağustos 2017

Barcelona'da kadroya giremeyen  Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Milli Takım'a geri döndüğünü resmen açıkladı.

2  Eylül 2017

Deplasmanda 2-0 kaybettiğimiz  Ukrayna maçının ikinci yarısında yeniden A Milli Takım formasıyla sahne alan Arda, 1-0 kazandığımız  Hırvatistan maçında ise ilk 11'de sahaya çıktı.

3-0 YENİKKEN MAÇTAN GÜLEREK ÇIKTI

6 Ekim 2017

İzlanda'ya 3-0 yenildiğimiz mücadele sonunda Arda, ikinci yarıda oyundan alındı ve yedek kulübesindeki yerine oturduğu sıradaki gülümsemesi kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

9 Ekim 2017

Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maç öncesi sözde sakat olduğu için kadroya alınmayan Arda, Ampute Milli Takımımız'ın şampiyonluk başarısını  Twitter'dan tebrik etti ama yıldız futbolcuya performansı sebebiyle bu paylaşımı üzerinden birçok olumsuz mesaj atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
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