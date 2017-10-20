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'Gayret göstereceğiz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, bugüne kadar çalıştırdığı takımların küme düşme potasında yer almadığını belirterek "Taraftarın takımdan beklentilerinden dolayı baskı unsuru var. Küme düşme potasından bir an önce çıkmak için gayret göstereceğiz" dedi

'Gayret göstereceğiz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, bugüne kadar çalıştırdığı takımların küme düşme potasında yer almadığını belirterek "Taraftarın takımdan beklentilerinden dolayı baskı unsuru var. Küme düşme potasından bir an önce çıkmak için gayret göstereceğiz" dedi

20 Ekim 2017 Cuma 01:22
'Gayret göstereceğiz'
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GÖREVE başladıktan sonra takımıyla oynadığı iki maçta da mağlubiyet elde ettiklerini anımsatan Araujo, sahada futbolcularının oyunundan memnun olduğunu ifade etti. Sezon başında göreve başladığı için adaptasyon süreci yaşadıklarına değinen Araujo, takımının gelecekte çok iyi yerlerde olacağına inandığını vurguladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo
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