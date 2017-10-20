'Gayret göstereceğiz'

GÖREVE başladıktan sonra takımıyla oynadığı iki maçta da mağlubiyet elde ettiklerini anımsatan Araujo, sahada futbolcularının oyunundan memnun olduğunu ifade etti. Sezon başında göreve başladığı için adaptasyon süreci yaşadıklarına değinen Araujo, takımının gelecekte çok iyi yerlerde olacağına inandığını vurguladı.