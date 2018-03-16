Gassama'ya İtalyan kancası

İKİ sezondur turuncu yeşilli temsilcimizin formasını başarıyla terleten Gassama, bu sezon 23 Süper Lig maçında görev yaptı. Cagliari'li yöneticilerin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegal asıllı Fransız futbolcu için resmi teklifi yaptığı ve beklememeye başladığı öğrenildi. Kariyerini İtalya'da devam ettirmek istediği iddia edilen Gassama ile ilgili son kararı ise Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun vereceği gelen bilgiler arasında.
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İyi Seyirler.
Super Ligde Anadolu takimlarinin Sağ bekleri arasındaki en verimli ve en hucumcu sag bek tartismasiz Gassama'dir.Oynadigi tum maclarda, 10 uzerinden en az 6 puanlik oyun oynamis karakterli bir oyuncudur. Kesinlikle takimda tutulmalidir.