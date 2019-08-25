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Gary Medel'in yeni rotası İtalya

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel de vedaya hazırlanıyor

SPOR 25.08.2019, 10:22 Enes Subaşı
Gary Medel'in yeni rotası İtalya
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BEŞİKTAŞ, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ancak bu transferin Beşiktaş'ın yapmayı düşündüğü 6 numara transferini de bekleyebileceği gelen haberler arasında.
 
Siyah beyazlılar 6 numara için görüştüğü isimlerden biri ile anlaşma sağlaması durumunda Medel, İtalya'nın yolunu tutacak.
 
Bu arada Quaresma ve Medel'in ardından Jeremain Lens ile yolların ayrılması bekleniyor. Boyd ve N'Koudou ile iki kanat transferi yapan Beşiktaş, Lens ile de yolları ayırırsa son hafta bir kanat transferi daha gerçekleşecek.
 
Görünen o ki Beşiktaş için son dört sezonda olduğu gibi bu sezon da transferin son haftası oldukça hareketli geçecek.
 

#beşiktaş #Ricardo Quaresma #Gary Medel
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