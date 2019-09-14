Garry Rodrigues geri döndü!

GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arasında Galatasaray’dan Al Ittihad’a 9 milyon euroya geçen Rodrigues, Suudi Arabistan’da hem futbol hem de sosyal yaşam olarak istediği ortamı bulamadı. Hatta bir yönüyle ‘Ryan Babel’ gibi olan ve ortama ısınmayan Rodrigues, yeniden Avrupa’ya dönmek için fırsat kolladı.



Suudi Arabistan’da ligin kalitesi, temposu, antrenmanlardaki yetersizlikler, antrenman metotlarının farklılığı, iklim şartları, sosyal yaşam, Avrupa’ya hem yaşam hem de futbol anlamında olan uzaklık yıldız oyuncuyu yordu.



Hem mental hem de fiziksel olarak geriye gittiğini düşünen Yeşil Burun Adalı yıldız, Türkiye’den gelen ilgiyi hemen değerlendirmek istedi.



Fenerbahçe’nin ciddi ilgisini kaçırmak istemeyen Garry Rodrigues, her türlü kolaylığı sağlayarak imzayı attı.



Hem fiziksel hem mental hem de performans anlamında toparlanma aşamasında olan Garry Rodrigues, 1 ay içerisinde en iyi seviyesini yakalayacağını düşünüyor. Yeniden futbol rekabetinin içinde olmaktan mutlu olan deneyimli oyuncu, antrenman temposunu da düzeltti.



Fenerbahçe’deki ortamından da mutlu olan Garry Rodrigues’in bir diğer amacı sarı-lacivertlilerle Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek.