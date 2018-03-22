Gareth Bale tarihe geçti

NANNİNG kentindeki Guangxi Stadı'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında ev sahibi Çin ile karşılaşan Galler, Gareth Bale'in 2'nci, 21'inci ve 62'nci, Sam Vokes'un 38'inci ve 58'inci, Harry Wilson'ın 45'inci dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmada "hat trick" yapan Real Madridli Bale, toplam gol sayısını 29'a çıkararak eski milli futbolcu Ian Rush'ı geçti ve Galler formasıyla en çok ağları sarsan futbolcu unvanının sahibi oldu.
Gareth Bale, rekoru, forma giydiği 69 karşılaşmada ele geçirdi.
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