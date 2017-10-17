Gamze'nin boşu yok

HASAN ve Yasin Urlu kardeşler tarafından bu yıl 49'uncusu düzenlenen Profesyonel Uluslararası Altın Kemer Gala Gecesi'ne katılan 24 Muay-Thai sporcusu, 14 maçta kıyasıya mücadele etti.

Antalya Terracity AVM Bahçesinde yapılan müsabakaya 63 kiloda katılan Alanya Belediyespor Muay-Thai sporcusu Gamze Temel, turnuvada ikinci olarak kupa sahibi oldu. Kıran kırana yaşanan şampiyonada sporcumuzu yalnız bırakmayan Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, katıldığı yarışmalardan derecesiz dönmeyen Gamze Temel'i tebrik ederek başarılar diledi.