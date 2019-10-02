Gamze Alanya'yı gururlandırdı: Yarı finalde
Antalya'da yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor'un başarılı sporcusu Gamze Temel, Yunanistanlı rakibini yenerek yarı finale yükseldi
SPOR 02.10.2019, 19:07 02.10.2019, 19:09
63.50 kilogramla mücadele eden Gamze Temel, adım adım Dünya Şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Cuma günü Polonyalı rakibi ile yarı finalde karşılaşacak olan başarılı sporcu, kazandığı taktirde finale adını yazdıracak. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselen sporcusu Gamze Temel'i zorlu mücadelede yalnız bırakmadı. Erken, başarılı sporcumuzu ve antrenörümüzü ilk kutlayan kişi oldu.
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