Gamze Alanya'yı gururlandırdı: Yarı finalde

63.50 kilogramla mücadele eden Gamze Temel, adım adım Dünya Şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Cuma günü Polonyalı rakibi ile yarı finalde karşılaşacak olan başarılı sporcu, kazandığı taktirde finale adını yazdıracak. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselen sporcusu Gamze Temel'i zorlu mücadelede yalnız bırakmadı. Erken, başarılı sporcumuzu ve antrenörümüzü ilk kutlayan kişi oldu.