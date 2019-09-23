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Galibiyetle başladı

Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy'un yönetimindeki Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup ilk hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kepez Belediyespor'u 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı

SPOR 23.09.2019, 19:16
Galibiyetle başladı
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SPOR Toto BAL 7. Grup birinci hafta karşılaşmasında Manavgat Belediyespor ile Kepez Belediyespor, Manavgat Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk dakikalardan itibaren atak oyun sergileyen Manavgat Belediyespor'da 21 ve 26. dakikalarda Emrah ve Oğuzhan gol fırsatlarını değerlendiremedi. 41. dakikada Engin'in sağdan getirerek ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Muhammed fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı Manavgat Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar gelen Engin'in ortasında Emrah düzgün bir vuruş yaptı, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı. 83. dakikada gelişen Manavgat Belediyespor atağında, sol kanattan yapılan ortaya ayak koyan Ayvaz maçın skorunu ilan etti ve skoru 3-0'a getirdi. Manavgat Belediyespor'un 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası sevincini futbolcularla kutlayan Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy, "Lige galibiyetle başlamak güzel, oyuncularımı kutlarım. Güzel bir oyun oynadık ve lige iyi başladık. Önemli olan devamını getirmek. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#Alanyalı teknik direktör #Ali Haydar Durusoy #Manavgat Belediyespor
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