'Galibiyet serisi istiyoruz'

ANTALYASPOR, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ise basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, iki haftadır VAR sistemi kararıyla kendi kararlarının örtüşmediğini dile getirdi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını dile getiren Korkmaz, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında taraftarın futbolcuları desteklemesini talep etti. Takımın zor bir dönemeçte olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk bu haftaki maça hazırlanıyoruz. İyi durumdayız. Sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Takım da bunu yapacaktır. Bu maçla galibiyet serisi yakalarız" dedi.