'Galibiyet serisi istiyoruz'
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Malatyaspor karşılaşmasında kazanmak adına oynayacaklarını belirterek, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk, bu haftaki maça hazırlanıyoruz. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Takım da bunu yapacaktır. Bu maçla galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi
ANTALYASPOR, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ise basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, iki haftadır VAR sistemi kararıyla kendi kararlarının örtüşmediğini dile getirdi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını dile getiren Korkmaz, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında taraftarın futbolcuları desteklemesini talep etti. Takımın zor bir dönemeçte olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk bu haftaki maça hazırlanıyoruz. İyi durumdayız. Sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Takım da bunu yapacaktır. Bu maçla galibiyet serisi yakalarız" dedi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|05:24
|Güneş
|06:43
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|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
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|P
|1. Alanyaspor
|5
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|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
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|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2