ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk 7 hafta takımın gidişatından memnun olduğunu dile getirdi. Beklenmedik puan kayıplarına rağmen takımın iyi durumda olduğuna değinen Öztürk, "Son iki maçı kazandık. Fenerbahçe maçını deplasmanda kazanmamız bizim için moral oldu. Bu takım geçen senelerde çalıştığım takımlar arasında en iyisi. Hem karakter hem kalite olarak en iyi takım. Üst düzey oyuncuların olduğu takımlara da başkanlık yaptım. Bunların meyvesini sezon sonunda beraber göreceğiz" diye konuştu. Gençlerbirliği maçında son iki haftaki iyi gidişatı sürdürmek istediklerini vurgulayan Öztürk, "Son iki haftaki iyi gidişatımızı devam ettirmek için Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Ligin son sıralarındaki takımlar daha tehlikeli. Galibiyete çok ihtiyaçları oluyor. Bizim Kayserispor maçında olduğu gibi bu tip kaybettiğimiz maçlar da var. Biz galibiyet istiyoruz. Ciddiyet çok önemli. Ciddiyeti futbolcuların sahada sağlayacağına inanıyoruz. Bunu maç sonunda skorda da göreceğiz" ifadelerini kullandı.