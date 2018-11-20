Galibiyet için topyekün seferberlik

SPOR Toto Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor, 24 Kasım Cumartesi günü Kayserispor ile sahasında karşılaşacak. Turuncu yeşilliler mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile hazırlanırken, Alanyaspor yönetimi de tribünleri tıklım tıklım doldurmanın peşinde. Maç günü stadyuma kadar ek seferler koyduran yönetim, taraftarların stadyuma kadar rahat ulaşabilmesi için elinden geleni yapıyor. Alanyaspor yönetiminde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın 24 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da oynayacağı Kayserispor karşılaşması öncesi taraftarlarımız için halk otobüsü seferleri düzenlenecek. Halk otobüsleri saat 14.00'den itibaren her 20 dakikada bir ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki otobüs durağından kalkacak ve sırasıyla Aşağı Oba Mezarlığı ve PTT Oba Şubesi güzergahından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na gidecek. Taraftarlarımız bu güzergahta bulunan duraklardan otobüslere binerek stadyuma gidebilecek. Karşılaşma sonunda ise halk otobüsleri aynı güzergahı kullanarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağına dönecek."