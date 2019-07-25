Galatasaraylı yıldızın acı günü! Cenazeye katılamadı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba'nın 90 yaşındaki dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti. Geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Emre Akbaba cenazeye katılamadı.

Galatasaraylı yıldızın acı günü! Cenazeye katılamadı
banner404

GALATASARAY'DA top koşturan Emre Akbaba'nın Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan dedesi Selveri Akbaba, dün gece yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Selveri Akbaba'nın cenazesi bu gün öğle namazına müteakip evinden alınarak Atatürk Mahallesinde bulunan Abdurrahman Dede mezarlığında dualarla toprağa verildi.

TEDAVİSİ NEDENİYLE CENAZEYE KATILAMADI
Milli futbolcu Emre Akbaba'nın geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle devam eden tedavisinden dolayı cenazeye katılamadığı belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Adrasan Sazak Koyunda çöp temizliği
Adrasan Sazak Koyunda çöp temizliği
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479