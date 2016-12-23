Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip!

GALATASARAY'DA bu sezon attığı 8 golle dikkat çeken Yasin Öztekin'e sürpriz bir talip çıktı.

MENAJER RUSMAN AÇIKLADI

Ünlü Azeri menajer Gunel Rusman, Azerbaycan'ın önemli takımlarından Qabala'nın başarılı oyuncuyu istediğini açıkladı.

3.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bu transfer için görevlendirilen Rusman, Azerbaycan'ın son dönemde Avrupa'da yankı uyandıran kulüplerinden biri olan Qabala'nın Yasin için 3.5 milyon Euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını dile getirdi.

KAHRAMAN FUTBOLCU DEDİLER

Yasin Öztekin'in Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından, Gaziantepspor karşısında çevik kuvvet polisleri ile yaşadığı gol sevinci, Azerbaycan'da da büyük yankı uyandırmıştı. Azerbaycan medyası milli futbolcu için "Kahraman Futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

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