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Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe takım otobüsünün önünü kesti

Galatasaraylı taraftarlar Seyrantepe'de Fenerbahçe'nin takım otobüsünün önünü kesti. Daha sonra sarı-lacivertli kafile polis eskortu eşliğinde stada olaysız biçimde giriş yaptı

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe takım otobüsünün önünü kesti

Galatasaraylı taraftarlar Seyrantepe'de Fenerbahçe'nin takım otobüsünün önünü kesti. Daha sonra sarı-lacivertli kafile polis eskortu eşliğinde stada olaysız biçimde giriş yaptı

22 Ekim 2017 Pazar 19:09
Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe takım otobüsünün önünü kesti
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GALATASARAY-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe takım otobüsünün önünü kesti.

Bazı G.Saraylı taraftarların Fenerbahçe takım otobüsüne sözlü sataşması dikkat çekti. Daha sonra konuk kafile, polis eskortu eşliğinde olaysız biçimde Türk Telekom Stadı'na vardı.  

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GalatasaraylıFenerbahçe
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