Galatasaray'lı oyuncunun eşi isyan etti!
Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yıldız futbolcunun eşi Pan Teixeira'dan olay bir paylaşım geldi
SPOR 15.12.2019, 10:30 15.12.2019, 10:32
GALATASARAY, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılı taraftarlar, 88. dakikada penaltı yaptıran Marcao'ya sert eleştirilerde bulundu.
Maçın ardından Brezilyalı stoperin eşi Pan Teixeira'dan ise taraftarlara tepki geldi.
Pan Teixeira, sosyal medyadan kendisine ''Evinize dönün'' mesajlarına cevap verdi ve ''Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:30
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Atletico Madrid
|17
|29
|5. Real Sociedad
|17
|28
|6. Getafe
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9