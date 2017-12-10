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Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Belhanda, Yasin ve Feghouli, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini açıklayan ABD'ye gol sonrası secdeye vararak mesaj verdi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Belhanda, Yasin ve Feghouli, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini açıklayan ABD'ye gol sonrası secdeye vararak mesaj verdi

10 Aralık 2017 Pazar 08:53
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi
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GALATASARAY'IN Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Yasin Öztekin ve Sofiane Feghouli, gol sevinçlerini anlamlı bir şekilde kutladı.

KUDÜS TEPKİSİ
Faslı futbolcu Belhanda, Yasin ve Cezayirli oyuncu Feghouli, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini duyurmasıyla başlayan protestolara, gol kutlaması sırasında destek verdi.

Karşılaşma 2-2 devam ederken Galatasaray'ı 3-2 öne geçiren golü atan Belhanda, tribünde asılı Kudüs pankartına gitti. Takım arkadaşları da Belhanda'nın arkasından koştu.

Belhanda, Yasin ve Feghouli 3. golün sevincini yaşarken aynı zamanda birlikte secdeye gitti. Üç futbolcunun gol sevincini anlamlı bir şekilde kutlaması hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük destek buldu.

YASİN ÖZTEKİN'DEN KUDÜS PAYLAŞIMI
Milli futbolcu Yasin Öztekin, sosyal medya hesabı Instagram'dan secdeye gittikleri fotoğrafı paylaşarak, "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun." ifadelerini kullandı. Yasin paylaşımında "kudüsesahipçık" ve "kudüskırmızıçizgimizdir" hashtagleri ile Filistin ve Türk bayraklarına da yer verdi.

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