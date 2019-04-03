Galatasaraylı futbolcu PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY'IN stoperi Luyindama, Yeni Malatyaspor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Sarı Kırmızılı ekip, bu hafta ligde Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Galatasaray bir sonraki hafta ise derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Yapılan açıklama şöyle; Hukuk Müşavirliği'nce 03.04.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 02.04.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. ve 9/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 02.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KÖRFEZSPOR Kulübü Teknik Sorumlusu SONER ALP'in 16.03.2019 tarihinde oynanan KİRAZLIYALI SPOR-İZMİT SELANİK SPOR Kocaeli 2. Amatör Küme müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.