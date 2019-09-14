Galatasaray’ın yıldızı Younes Belhanda’nın çenesinde 2 kırık tespit edildi
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın dün oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesinde 2 kırık tespit edildiği ve başarılı bir operasyon geçirdiği açıkladı.
SPOR 14.09.2019, 19:35
GALATASARAY'IN sahasında Kasımpaşa ile yaptığı mücadelenin 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından hastaneye kaldırılan Younes Belhanda’dan kötü haber geldi.
Faslı oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildiği ve bu sabah erken başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı.
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