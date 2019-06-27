Galatasaray’ın transfer gündemindeki Ryan Babel İstanbul’da!

GALATASARAY'IN transfer listesinde olan Ryan Babel İstanbul’a geldi.

Galatasaray’a resmi imzayı atması beklenen Hollandalı yıldız Ryan Babel, havalimanında görüntülendi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımın uzun süredir transfer gündeminde olan Ryan Babel, Beşiktaş’tan ayrılıp devre arasında Fulham’a gitmişti. Premier Lig’in noktalanması ve Fulham’ın küme düşmesiyle birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul’a gelerek Galatasaray ile son görüşmeleri gerçekleştirecek.