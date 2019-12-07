Galatasaray’ın savunma oyuncusu Luyindama ameliyat oldu

GALATASARAY'DA milli takım maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama, ameliyat oldu.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda “Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.