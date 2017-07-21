Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesi İsveç’i ayağa kaldırdı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda takımının Östersunds Galatasaray'ı elemesi İsveç basınında geniş yankı buldu

Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesi İsveç’i ayağa kaldırdı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda takımının Östersunds Galatasaray'ı elemesi İsveç basınında geniş yankı buldu

21 Temmuz 2017 Cuma 11:08
Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesi İsveç’i ayağa kaldırdı
banner404

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesine İsveç basını geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Aftonbladet Gazetesi sürmanşetinde, “Büyük kulübü eleyen Östersunds’tan müthiş sürpriz” başlığını kullandığı haberin alt başlığında, “Dünya devi Galatasaray’ı yenen Östersunds’un soyunma odasında çılgın kutlama” ifadeleri kullanırken, futbolcu Saman Ghoddos’un, “Daha önce duymadığım şarkıları söyledik. Eğlenmeye ve dans etmeye devam edeceğiz. İnanılmaz bir geceydi” sözlerine yer verdi.Expressen gazetesi maça geniş yer ayırırken, “Sürpriz tamamlandı, Östersunds yoluna devam ediyor” başlığını kullandı. Haberde, “Küçük Östersunds büyük Galatasaray’ı UEFA Avrupa Ligi’nden attı” cümlesine yer verilirken İsveç ekibinin teknik direktörü Graham Potter’ın, “Futbolcularımın birlikteliği ve cesurca mücadelesi oyunda en büyük etkendi. Kariyerimin en büyük başarısını elde ettim” ifadelerini kullandı.İsveç resmi haber ajansı TT ise, “Östersunds sürprizi” başlığıyla abonelere geçtiği haberde, “Östersunds, Türk kulübü Galatasaray’ı yenerek UEFA Avrupa Ligi dışında bıraktı” cümlelerini paylaştı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÖstersundsBasın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim