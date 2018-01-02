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Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü’nden Vagner Love transferiyle ilgili yalanlama geldi

Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü’nden Vagner Love transferiyle ilgili yalanlama geldi

02 Ocak 2018 Salı 01:20
Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!
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GALATASARAY Kulübünden Vagner Love iddialarina dair resmi bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor;

“Galatasaray olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada transfer süreçlerinde oyuncu, kulüp, menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir spor kulübüyüz.

Buna karşın A Spor’da yayınlanan “Transfer Raporu” Programı’nda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık.

Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır.

Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü”

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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySpor KulübüVagner Love
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