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Galatasaray'dan flaş karar: Borçlarını yapılandırdı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı

SPOR 05.08.2019, 21:06 05.08.2019, 21:07 Enes Subaşı
Galatasaray'dan flaş karar: Borçlarını yapılandırdı
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SARI-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

#Galatasaray #Kamuyu Aydınlatma Platformu
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