Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!
Çaykur Rizespor maçında şans bulması beklenen ama kadroya bile giremeyen Taylan Antalyalı’nın neden takıma giremediği ortaya çıktı
SPOR 03.11.2019, 12:20 03.11.2019, 12:20
SEZON başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Galatasaray’a transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun antrenman performansının istenen düzeyde olmadığı öğrenildi.
Taylan konusunda aceleci olmayan teknik ekibin Taylan’a özel program uyguladığı belirtildi.
Oyuncunun ilk planda Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürüleceği bildirildi.
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