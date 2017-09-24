Galatasaray’da takım yemeğine geç kalan Tolga Ciğerci hesabı ödedi!

SEZONA müthiş bir başlangıç yapan G.Saray çıkışını Bursa deplasmanından da 3 puanla dönerek devam ettirmek isterken kritik maç öncesi takımda moraller tavan yapmış durumda. Bu maç öncesi teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya gelirken organizasyonun sponsorluğunu bu sezon adeta yeniden doğan Tolga Ciğerci yaptı.

Vatan Gazetesi’nden Yalımcan Sarpyel’in haberine göre; geçtiğimiz ay takımdaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenleyen sarı-kırmızılılarda başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular oldukça keyifli anlar yaşamıştı.

Bu organizasyonla takımda kolej havasının yakalanması hedeflenirken, futbolcular ve teknik heyet bunu kendi aralarında devam ettirme kararı aldı.

KEYİFLER YERİNDE

Ve bu doğrultuda sarı-kırmızılılar Bursa maçı öncesi yemekte bir araya geldi. Ancak yemeğe geç katılması Tolga Ciğerci'ye pahalıya patladı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Igor Tudor esprili bir dille takıldığı Tolga Ciğerci'ye “Geç gelen hesabı öder” diyerek tüm hesabı ödetti. Hırvat hoca oldukça neşeli bir atmosferde geçen yemekte bile disiplinden taviz vermeyeceğini de bir kez daha göstermiş oldu.