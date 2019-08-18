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Galatasaray'da flaş istifa depremi! Fatih Terim...

Galatasaray'da Hasan Şaş dün akşam istifa etmişti. Fakat Fatih Terim'in bu istifaya onay vermediği ve Şaş'ın görevine devam edeceği öğrenildi

SPOR 18.08.2019, 13:47 18.08.2019, 13:49 Enes Subaşı
Galatasaray'da flaş istifa depremi! Fatih Terim...
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 Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
 
Sarı-kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
 
Şaş göreve devam edecek
 
Diğer taraftan yönetim Hasan Şaş’ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in de Hasan Şaş’ın istifasına onay vermediği belirtildi. Yaşanan gelişmeler üzerine genç çalıştırıcının görevine devam edeceği bildirildi.

#Hasan Şaş #Galatasaray
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