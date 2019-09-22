Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

İKİ ayda tam olarak iyileşebileceği düşünülen sarı-kırmızılı oyuncunun F.Bahçe derbisine yetişeceği belirtildi. Futbolcunun, özel maskeyle 28 Ekim’deki karşılaşmada takımda yerini alabileceği ifade edildi.



Avrupa’dan puanla dönen, ligde de kendine gelen Galatasaray’da Younes Belhanda’dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bugünkü B.Y. Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer bulamayan Faslı oyuncunun beklenenden erken bir şekilde takıma katılacağı ifade edildi.



Kasımpaşa maçının son anlarında çenesine aldığı darbe yüzünden ameliyat olan ve tam olarak iyileşmesinin 2 ayı bulacağı düşünülen Belhanda, 28 Ekim’de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak. Sarı-kırmızılı futbolcunun derbi maçta özel maske ile sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in, yaşanan bu gelişmeden dolayı mutlu olduğu öğrenildi. İdeal 11 konusunda henüz bir netliğe ulaşamayan tecrübeli teknik adam, tüm oyuncuların hazır hale gelmesinin ardından kadrosuna netlik kazandıracak.



Cim-Bom’da sakat olmamasına rağmen salonda çalışan Falcao, Luyindama ve Marcao’ya fiziksel olarak güçlendirme çalışması yaptırıldığı dile getirildi. Bu konuda açığı kapamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu oyunculara özel program uyguluyor.