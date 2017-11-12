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Galatasaray yönetimi şokta! Tarihi kar beklerken açık çıktı

Galatasaray yönetimi, Riva'yı satmasına rağmen bütçesinde 75 milyon lira açık verdi. Kulüp bu dönem kar etmeyi bekliyordu

Galatasaray yönetimi şokta! Tarihi kar beklerken açık çıktı

Galatasaray yönetimi, Riva'yı satmasına rağmen bütçesinde 75 milyon lira açık verdi. Kulüp bu dönem kar etmeyi bekliyordu

12 Kasım 2017 Pazar 12:23
Galatasaray yönetimi şokta! Tarihi kar beklerken açık çıktı
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GALATASARAY yönetimi tarihi kâr açıklamayı hedeflerken sarı-kırmızılıların bütçesinde 75 milyon TL açık çıktı. 2017 bütçesini revize etmek için 2 Aralık'ta yapılacak toplantıyla ilgili üyelere gönderilen rakamlar çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Nakit girişi 544, çıkışı 619 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

RİVA'YI SATMALARINA RAĞMEN AÇIK ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin 2017 bütçesini revize etmek amacıyla 2 Aralık'ta yapacağı olağanüstü genel kurul öncesinde kulüp üyelerine açıkladığı rakamlar, 75 milyon TL'lik açığı ortaya çıkardı. Yönetimin Riva arazisinin satışından gelen 341 milyon 805 bin TL'lik rakamı bütçeye gelir olarak eklemesine karşın, denk bütçe yapabilmek adına, kalan 3 aylık süreç için 75 milyon TL daha borç- lanma yetkisi istemesi dikkat çekti. 2017 yılı nakit akım tablosuna göre, 75 milyon TL'lik ilave kaynak ihtiyacıyla birlikte kulübe 618 milyon 898 bin TL giriş gösterilirken, harcanan paranın ise 619 milyon 361 bin TL olduğu bildirildi.

GİDERLER HESAPLANANDAN FAZLA ÇIKTI

Kulübe bağlı kalemlerin ilk 9 aydaki giderleri, hesaplanan bütçenin aksine 83.7 milyon TL daha fazla gerçekleşirken, bunun 23.3 milyon TL'lik bölümü finansman giderlerinden kaynaklandı. Diğer giderler kalemindeki 44.8 milyon TL'lik rakamın ise SPK tutanağı ile oluşan ve öngörülmesi mümkün olmayan gider olduğu açıklandı.

RİVA'DAN 441 MİLYON TL

Gelir tablosundaki 443.8 milyon TL'lik öngörülmemiş gelirin 441.8 milyon TL'si Riva projesinden, 889 bini ise hisse satış karından oluştu. Geçtiğimiz yıl oluşan 546 milyon TL'lik borç alacak farkı, Riva parasıyla 214 milyona indi. Sportif AŞ ve kulübe ait konsolide banka borç- larının ise toplamda 734 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

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Galatasaray
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