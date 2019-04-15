Galatasaray yönetimi, MHK ile görüştü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte MHK Başkanı Sabri Çelik’le görüştü. Derbiyi ‘Kara Pazar’ olarak tanımlayan Cengiz, VAR kayıtlarını istediklerini ifade etti.Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı camia maçın hakeminin yönetimiyle ilgili olarak sert açıklamalar yaparken, Başkan Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte MHK Başkanı Sabri Çelik’le görüştü. Görüşmede MHK Yönetim Kurulu Üyeleri Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu da yer aldı. Toplantı çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Açıklama yapacağız. Görüşme, ‘Kara Pazar’la ilgiliydi diyebilirim. Genel bir görüşme yaptık ve hem de görevlerinde hayırlı olsun dedik. Açıklama yapacağız bu konularla ilgili olarak. Emeğinize olan saygıdan dolayı burada durup konuşma yaptım. İnan edin gidip görüşmemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz konuştuk. Sabri Bey, Mustafa Bey ve Muhittin Bey’le görüştük. VAR kayıtlarının görüşmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN MHK'YE ÇAĞRI

Toplantıdan birkaç saat sonra Galatasaray, sosyal medya hesaplarından "VAR kayıtları açıklansın" çağrısında bulundu.