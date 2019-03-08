Galatasaray, yeni golcüsünü Belçika'da buldu

Galatasaray, Belçika'da Gent forması giyen golcü futbolcu Taiwo Awoniyi'nin transferi için görüşmelere başladı.

Galatasaray, yeni golcüsünü Belçika'da buldu
banner404

OCAK ayında gelecek vadeden ve ilerleyen yıllarda yüksek bonservis ücretiyle satılacak bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray Tetteh ve Onuachu isimlerinde başarısız olmuştu. Fatih Terim ve scout ekiplerinin bu yöndeki çalışmaları devam ederken sarı kırmızılıların gündemine bir başka yetenekli futbolcu Taiwo Awoniyi geldi.

29 MAÇTA 9 GOL ATTI

Şu anda Belçika'da Gent forması giyen ve 29 maçta 9 gol atan Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın zemin yokladığı öğrenilirken 97 doğumlu genç futbolcunun Schalke'nin de radarında olduğu belirtildi. Nijerya'nın U17-20 ve 23 milli takımlarında forma giyen Awoniyi'nin bonservisi Liverpool'un elinde bulunurken, 96 resmi maçta 23 gol atan oyuncu bundan önce FSV Frankfurt, Nijmegen, Mouscron'a kiralandı.

ONYEKURU GİBİ KİRALIK GELECEK

Galatasaray, İngiliz deviyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Awoniyi, kiralık olarak gelen ve kendisinden beklenen verimi tam olarak alamayan Onyekuru gibi transfer etmeyi düşünüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!
  1. GENEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479