Galatasaray turu Malatya'ya bıraktı: Maçta kırmızı kart şoku

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor'du. Sarı-Kırmızılılar, 70. dakikada Luyindama'nın atılmasıyla 10 kişi devam ettiği maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Mücadelenin rövanşı 25 Nisan'da Malatya'da oynanacak.

Konuk ekip savunmada kalıp kontrataklarla etkili olmaya çalışırken Aslan istediği baskıyı kuramadı. 10. dakikada Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı. 24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı. İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısı da ilkine benzer şekilde başladı. 59. dakikada karşılaşmanın o ana kadar ki en tehlikeli pozisyonu yaşandı. Konuk ekipten Kamara, kendi yarı alanından aldığı topla iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılıp hızla rakip kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya durumda zayıf bir vuruş yapan Kamara, Muslera'yı aşamadı.

70. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Aslan'ın stoperi Luyindama, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 74. dakikada Diagne, solda rakiplerinden sıyrılıp sert vurdu. Kaleci Farnolle iki hamlede topa hakim oldu. 90+4'te Bifouma net fırsatta Galatasaray savunmasını aşamadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.