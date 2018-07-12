Galatasaray transferini duyurdu'

HENRY Onyekuru, 1 yıl için 1.2 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca Onyekuru'ya Süper Lig ve Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet için 10 bin euro, Türkiye Kupası'nda alınacak her galibiyet için ise 5 bin euro ödeme yapılacak.

KARİYERİ

5 Haziran 1997’de Nijerya’nın Onitsha şehrinde dünyaya gelen Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Akademisi’nde başladı. 2015 yılında akademiden mezun olan Nijeryalı futbolcu, Belçika’nın KAS Eupen takımında profesyonel futbol kariyerine adım attı.



Belçika 2. Ligi’nde başladığı kariyerinin ilk sezonunda takımının 1. Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan Onyekuru, 2016-17 sezonunda da gösterdiği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. O sezon çıktığı 38 maçta 23 gol kaydeden Onyekuru, gol krallığı yarışında zirveyi Lukasz Teodorczyk ile paylaştı.



Premier Lig ekibi Everton’un 2017 yazında transfer ettiği Nijeryalı oyuncu, tecrübe kazanması adına Anderlecht’e kiralanırken geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık öncesi Beliçka’da ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı toplam 28 maçta, 10 gol atma başarısı gösterdi.



2017 yılı itibarıyla Nijerya Milli Takımını formasını da giymeye başlayan Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun kariyerinde Belçika Süper Kupası zaferi de bulunuyor.

