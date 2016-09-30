Galatasaray, Terim'in Alpay'ını istiyor!

SEZON başında Hertha Berlin'den transfer edilen Tolga Ciğerci'nin müthiş performansı Galatasaray yönetimini harakete geçirdi.

HEM ÖN LİBERO HEM STOPER

Scout ekibinin sezon başından beri detaylı raporlar hazırladığı genç yıldızın hem stoper hem sağ bek hem de defansif orta saha olarak oynayabiliyor olması, Sarı- Kırmızılı yetkililerin ilgisini çekiyor.

Sezon başında Schalke 04'ten Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kaan Ayhan güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Galatasaray devre arasında bu transfer için girişimlerde bulunacak..

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