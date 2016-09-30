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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Galatasaray, Terim'in Alpay'ını istiyor!

Sarı-Kırmızılılar, son zamanlarda gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Kaan Ayhan için çalışmalara başladı. Kaan, Fatih Terim'in yeni Alpay Özalan'ı olarak gösteriliyor

Galatasaray, Terim'in Alpay'ını istiyor!

Sarı-Kırmızılılar, son zamanlarda gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Kaan Ayhan için çalışmalara başladı. Kaan, Fatih Terim'in yeni Alpay Özalan'ı olarak gösteriliyor

30 Eylül 2016 Cuma 10:47
Galatasaray, Terim'in Alpay'ını istiyor!
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SEZON başında Hertha Berlin'den transfer edilen Tolga Ciğerci'nin müthiş performansı Galatasaray yönetimini harakete geçirdi.
HEM ÖN LİBERO HEM STOPER
Scout ekibinin sezon başından beri detaylı raporlar hazırladığı genç yıldızın hem stoper hem sağ bek hem de defansif orta saha olarak oynayabiliyor olması, Sarı- Kırmızılı yetkililerin ilgisini çekiyor.
Sezon başında Schalke 04'ten Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kaan Ayhan güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Galatasaray devre arasında bu transfer için girişimlerde bulunacak..
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Son Güncelleme: 30.09.2016 10:49
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Terimin Alpayını Istiyor!GalatasaraySarı-KırmızılılarAlpay ÖzalanKaan Ayhan
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