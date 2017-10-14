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Galatasaray tarihinde bir ilk gerçekleşiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça 11 yabancı oyuncu ile çıkacak

Galatasaray tarihinde bir ilk gerçekleşiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça 11 yabancı oyuncu ile çıkacak

14 Ekim 2017 Cumartesi 20:36
Galatasaray tarihinde bir ilk gerçekleşiyor
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GALATASARAY, Süper Lig'in 8. haftasında  Konyaspor ile oynayacağı maça tarihinde bir ilke imza atarak çıkıyor.

Teknik Direktör Igor Tudor,  Konyaspor karşısında ilk onbirinde 11 yabancı oyuncuya şans veriyor.

TOLGA SAKAT, SERDAR CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın bu sezonki ideal kadrosuna 9 yabancı oyuncu bulunuyordu. Ancak Tolga Ciğerci sakat,  Serdar Aziz de önümüzdeki hafta oynanacak  Fenerbahçe derbisi öncesi ceza sınırında yer aldığı için Tudor,  Konyaspor maçında bu oyuncular yerine Denayer ve Feghouli'ye şans vermeyi tercih etti. Böylece  Galatasaray'ın 11 oyuncusu da yabancı isimlerden oluşmuş oldu.

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Sarı LacivertlilerSarı KırmızılılarGalata SarayGalatasaraySerdar Aziz
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